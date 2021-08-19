Німеччина призначила свого уповноваженого з транзиту газу Україною

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Maurice Ressel / UNICEF

Німецький уряд призначив Ґеорґа Вальдерзее уповноваженим з питань транзиту газу Україною. Про це повідомило Міністерство економіки і енергетики ФРН, цитує Deutsche Welle.

Вальдерзее вже виконував обовʼязки уповноваженого уряду Німеччини з питань транзиту газу Україною у 2019 році, коли відбувалися переговори щодо продовження контракту про транзит. Зараз німецький уряд обіцяє докладати зусиль задля того, аби Росія продовжила транзит газу Україною на 10 років (чинний контракт спливає наприкінці 2024 року).

Призначення уповноваженого — частина зобовʼязань за угодою з США щодо врегулювання суперечки навколо російського газопроводу «Північний потік — 2». Уповноважений буде діяти як посередник та консультант як для обох сторін, так і стосовно Єврокомісії, США та третіх держав, аби контракт на транзит продовжили. До його завдань належатиме, зокрема, вироблення компромісу.

На початку серпня Штати призначили на посаду спецпредставника щодо «Північного потоку — 2 »відомого противника газопроводу, який працював в українському «Нафтогазі», Амоса Хохштайна. Ймовірно, цим призначенням Байден хоче стримати хвилю критики, яку через цю угоду підняли в Конгресі не тільки республіканці, а й деякі демократи.