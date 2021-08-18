Білоруська легкоатлетка Тимановська змінить спортивне громадянство, аби виступати за Польщу
- Автор:
- Олег Панфілович
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kristi_timanovskaya / Instagram
Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яку намагалися силою вивезти з олімпійського Токіо після критики керівництва збірної, має намір змінити спортивне громадянство.
Про це повідомляє Tut.by.
«Ми зараз будемо намагатися змінити спортивне громадянство, щоб я могла виступати за збірну Польщі. Умови зміни спортивного громадянства — це карантин, який зазвичай триває три роки. Але ми будемо просити, щоб для мене його скоротили, тому що досить неоднозначна ситуація. Ми не планували міняти спортивне громадянство, але так склалася ситуація, це вимушений захід. Вирішила залишитися в Польщі і виступати за збірну Польщі», — сказала Тимановська.
Спортсменка також заявила, що зможе повернутися на батьківщину, тільки коли буде впевнена, що для неї там безпечно. «Навіть якщо я буду виступати за збірну Польщі, це ніяк не завадить мені приїхати додому до батьків, зустрітися з ними, зʼїздити в улюблені місця в Мінську. Якщо я зміню спортивне громадянство, то буду представляти Польщу, але Білорусь — це все одно мій дім, я буду повертатися туди знову і знову», — зазначила вона.
- 1 серпня стало відомо, що з олімпійського Токіо намагаються вивезти білоруську спортсменку Христину Тимановську через критику на адресу штабу своєї команди. Напередодні вона заявила, що 29 липня їй довелося взяти участь в естафеті на 400 метрів без попередження з боку керівництва команди. Спринтерка сказала, що її виключили з команди, бо вона «розповіла у своєму Instagram про халатність тренерів».
- Тимановська мала 2 серпня взяти участь у забігу на 200 метрів серед жінок. Однак 1 серпня тренерський штаб прийшов до неї в кімнату і наказав зібрати речі, перш ніж її відвезуть в аеропорт. У аеропорту жінка звернулася по допомогу до поліцейських. Тимановська заявила, що боїться повертатися в Білорусь. В аеропорту її охороняла японська поліція, а 2 серпня Тимановську відвезли в посольство Польщі, де запропонували візу та продовження спортивної карʼєри.
- 5 серпня вона прилетіла до Польщі. З міркувань безпеки Тимановська з Токіо вилетіла до Австрії (над Білоруссю не пролітали), а звідти вже до Варшави.
- Міністерство культури, національної спадщини і спорту Польщі повідомило, що спортсменка отримала можливість продовжити карʼєру в Польщі.