Білоруська легкоатлетка Тимановська змінить спортивне громадянство, аби виступати за Польщу

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kristi_timanovskaya / Instagram

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яку намагалися силою вивезти з олімпійського Токіо після критики керівництва збірної, має намір змінити спортивне громадянство.

Про це повідомляє Tut.by.

«Ми зараз будемо намагатися змінити спортивне громадянство, щоб я могла виступати за збірну Польщі. Умови зміни спортивного громадянства — це карантин, який зазвичай триває три роки. Але ми будемо просити, щоб для мене його скоротили, тому що досить неоднозначна ситуація. Ми не планували міняти спортивне громадянство, але так склалася ситуація, це вимушений захід. Вирішила залишитися в Польщі і виступати за збірну Польщі», — сказала Тимановська.

Спортсменка також заявила, що зможе повернутися на батьківщину, тільки коли буде впевнена, що для неї там безпечно. «Навіть якщо я буду виступати за збірну Польщі, це ніяк не завадить мені приїхати додому до батьків, зустрітися з ними, зʼїздити в улюблені місця в Мінську. Якщо я зміню спортивне громадянство, то буду представляти Польщу, але Білорусь — це все одно мій дім, я буду повертатися туди знову і знову», — зазначила вона.