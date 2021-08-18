Мінкультури прокоментувало скандал зі «сценою на могилах»: Поховань там немає, КМДА надала усі дозволи

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Facebook / Володимир Прокопів

Міністерство культури та інформаційної політики України прокоментувало інцидент зі встановленням «сцени на братському похованні» біля Маріїнського палацу — немає свідчень про те, що на території парку залишилися будь-які поховання, а Київська міська державна адміністрація надала усі необхідні дозволи.

Про це йдеться в повідомленні відомства, яке опублікували в середу, 18 серпня.

Зазначається, що рештки пам’ятника учасникам більшовицького жовтневого повстання 1917 року проти Української Центральної Ради «жодним чином не прив’язані до конкретних місць поховання».

«Наразі невідомо навіть, чи взагалі лишилися на території Маріїнського парку будь-які поховання. Оскільки і радянською владою, протягом її існування, і німецькими окупантами під час Другої світової війни на території парку проводилися роботи з «благоустрою», — пояснили в Мінкультури.

Мінкультури наголошує, що КМДА надала творчій команді всі необхідні для встановлення сцени дозволи.

«Сьогодні один із заступників голови КМДА раптом публічно обурився тим, що відбувається зі згоди київської міської влади, представником якої він є. Події останніх днів говорять про те, що київська влада навмисно намагається зірвати у столиці святкування такої величної для країни дати — 30-річчя незалежності України», — додали у відомстві, натякаючи на секретаря Київської міської ради Володимира Прокопіва.

Сам же Прокопів зазначив, що памʼятний знак, що встановлений над похованнями, не внесений до держреєстру, отже не є памʼяткою місцевого чи державного значення, однак поруч розташовані братські поховання, які занесені до реєстру нерухомих памʼяток.