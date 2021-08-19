IBOX BANK запустив платежі з Apple Pay для власників карток Visa
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«Бабель»
Транзакційний банк IBOX BANK запустив безконтактні платежі з Apple Pay для клієнтів банку, які використовують картки Visa. За допомогою Apple Pay можна платити через POS-термінали в торгових точках, на сайтах і в додатках.
«Запуск Apple Pay був дуже важливою відміткою в нашій дорожній карті інновацій, які ми впроваджуємо в банку — адже зараз клієнт, який використовує iPhone, очікує, що можливість оплатити за допомогою гаджета буде з ним завжди і всюди. Тепер наші карткові продукти виходять на гідний конкурентний рівень», — розповів директор з інновацій IBOX BANK Дмитро Яковлєв.
Додати карту в Apple Pay можна через додаток Wallet на своєму IPhone, а також в мобільному додатку IBOX BANK. Перший реліз планують у вересні 2021 року.
«Apple Pay — це одне з платіжних рішень, без якого вже неможливо уявити собі сучасне банківське обслуговування. Ми дуже вдячні нашим партнерам з міжнародної платіжної системи Visa за активне сприяння і допомогу на кожному етапі запуску. Завдяки цьому релізу ми з упевненістю можемо запускати нові карткові продукти на базі IBOX BANK», — підкреслила заступник начальника департаменту інноваційних продуктів IBOX BANK Юта Романченко.
Як оплачувати за допомогою Apple Pay?
Face ID:
- Щоб використовувати картку за замовчуванням, двічі натисніть кнопку збоку.
- Подивіться на iPhone, щоб пройти аутентифікацію за допомогою Face ID, або введіть пароль.
- Утримуйте верхню частину iPhone поруч із безконтактним пристроєм зчитування, поки не зʼявиться напис «Готово» з галочкою.
Touch ID:
- Щоб використовувати карту за замовчуванням, покладіть палець на датчик Touch ID.
- Утримуйте верхню частину iPhone поруч із безконтактним пристроєм зчитування, поки не зʼявиться напис «Готово» з галочкою.
При оплаті на сайтах і в додатках необхідно натиснути кнопку «оплатити з Apple Pay» і підтвердити оплату обраної картою.
- За результатами першого півріччя 2021 року IBOX BANK увійшов у першу п’ятірку українських банків за приростом коштів юридичних осіб. У липні 2021 року IBOX BANK збільшив статутний капітал з 200 до 281 млн грн, а також запустив Veocard — першу в Україні платіжну карту на небанківському ринку разом з Moneyveo.