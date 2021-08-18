«Талібан» наказав мирному населенню Афганістану здати зброю, а талібам — не святкувати «перемогу»

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Один з представників радикальної організації «Талібан» заявив, що лідери талібів покажуть себе перед світом і не будуть залишатися інкогніто.

Про це 18 серпня повідомляє Al Jazeera.

«Поступово світ побачить усіх наших лідерів, не буде тіні секретності», — заявив високопоставлений чиновник «Талібану», який відмовився назвати своє імʼя.

Також він розповів, що талібам наказали не святкувати «взяття влади» в Афганістані та додав, що цивільні особи повинні здавати боєприпаси та зброю.

У свою чергу, представник служби безпеки повідомив, що наразі з Афганістану вже евакуйовано понад дві тисячі дипломатів та інших цивільних осіб.

«Ми продовжуємо працювати дуже швидкими темпами, зараз у логістиці немає збоїв, і ми змогли вивезти трохи більше ніж 2 200 дипломатичних співробітників, співробітників служби безпеки іноземних держав і афганців, які працювали в посольствах», — сказав він.

Нагадаємо, Джо Байден визнав, що «Талібан» захопив Афганістан швидше, ніж очікували у Вашингтоні, але зазначив, що не шкодує про своє рішення вивести американські війська з країни. Він зазначив, що стояв перед вибором між угодою про виведення військ або відправленням в Афганістан ще кількох тисяч американських солдатів на «третє десятиліття» війни. Президент США заявив, що не повторюватиме помилок минулого.