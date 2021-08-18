Штам коронавірусу «Дельта» виявили у 148 країнах світу, зокрема в Україні

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Штам COVID-19 «Дельта», який уперше виявили в Індії, зафіксували щонайменше у 148 країнах і територіях.

Про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоровʼя.

Британський штам «Альфа» зафіксували у 190 країнах і територіях, варіант «Бета» з Південної Африки — у 138, а штам «Гамма» з Бразилії — у 82.

За даними ВООЗ, глобальна кількість нових заражень на COVID-19 за останні два місяці зростає і, зокрема, за тиждень (9—15 серпня) становить 4 444 632.

Ця тенденція значною мірою пояснюється збільшенням кількості хворих у регіоні західної частини Тихого океану та Північній і Південній Америці, які повідомили про збільшення на 14% та 8% відповідно порівняно з попереднім тижнем.

За останній тиждень ВООЗ зафіксувала 66 506 смертей у світі, спричинених коронавірусною хворобою.

Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано у США (883 996, збільшення на 9% порівняно з попереднім тижневим періодом), Ірані (269 975, збільшення на 9%) та Індії (258 121, зменшення на 7%).

Водночас про найбільшу кількість нових смертей за останній тиждень повідомили Індонезія (10 492), Бразилія (6 100) та Росія (5 618).

Восени Україна очікує на значне поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у понад 20 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу.

Цей варіант коронавірусу має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.