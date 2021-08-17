Вбивство Шеремета: Антоненку не змінили запобіжний захід, під домашнім арештом він пробуде ще 2 місяці

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Синиця Олександр / УНІАН

Шевченківський районний суд Києва на засіданні 17 серпня продовжив домашній арешт фігуранту справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку.

Про це повідомив адвокат Тарас Безпалий.

Арешт продовжили ще на 2 місяці. Антоненко з 19 грудня 2019 року перебував в СІЗО, а 30 квітня 2021 року суд відпустив під цілодобовий домашній арешт, під яким він і перебуває донині.

Щодо інших фігурантів справи, то 4 серпня 2021 року Юлію Кузьменко відпустили під нічний домашній арешт, вона зараз повертається до роботи дитячим кардіохірургом, а Яна Дугарь перебуває під особистим зобовʼязанням.