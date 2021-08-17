Інститут нацпамʼяті: інсталяції з радянськими мотивами приберуть з Алеї Героїв Небесної сотні
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- Олег Панфілович
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Стас Козлюк / Бабель
Український інститут національної памʼяті заявив, що інсталяції з радянськими мотивами на Алеї Героїв Небесної сотні приберуть.
Про це повідомляє пресслужба УІНП.
«З огляду на чутливість місця, після спілкування з усіма причетними сторонами організатори постановки погодилися прибрати конструкції та перенести зйомки на інше місце», — заявили в інституті.
Там також пояснили, що конструкції були частиною історичної художньо-театральної постановки. За задумом режисера, перформанс мав на меті коротко показати всі епохи, через які пройшла Україна на шляху до незалежності. Тимчасові декорації, які б символізували різні часові періоди, були потрібні для зйомок проєкту.
У вівторок, 17 серпня, у Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації для святкової постановки до Дня Незалежності. Частина з них відображає радянський побут, що у людей викликало невдоволення.
- На місце прибув мер Києва Віталій Кличко і заявив, що керівництво Національного меморіального комплексу погодило встановлення інсталяцій, але місто таких дозволів не надавало. Також він вказав, що організацією цього займається Офіс президента. Окрім цього, на місце прибули представники «Національного корпусу» і зламали інсталяції.
- Пізніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що міська влада Києва не могла не знати про встановлення інсталяцій з радянськими мотивами на Алеї Героїв Небесної Сотні, що на вулиці Інститутській.