У Мінську порушили кримінальну справу проти дівчини загиблого в Києві білоруського активіста Шишова
- Автор:
- Олег Панфілович
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Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу проти Божени Жолудь — дівчини глави «Білоруського будинку в Україні» Віталія Шишова, знайденого повішеним у Києві 3 серпня.
Про це повідомляє державне агентство Белта.
«У серпні 2021 року підозрювана, перебуваючи біля посольства Республіки Білорусь в Україні, закликала до масових заворушень, що супроводжуються насильством над особистістю і збройним опором представникам влади, тобто до вчинення дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі», — повідомили в СК.
Дії дівчини «зафіксували на відео і розтиражували за допомогою різних засобів масової інформації та інтернет-ресурсів, в тому числі і деструктивних Telegram-каналів».
Слідком додав, що подібні дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність аж до позбавлення волі строком на 5 років, попри місце їх вчинення, в тому числі і за межами Білорусі. Зазначається, що Жолудь із серпня 2020 року постійно проживає в Україні.
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- «Білоруський дім в Україні» — спільнота, створена для взаємодопомоги білорусам, які змушені були залишити країну через режим Олександра Лукашенка. Шишов у ньому займався тим, що верифікував перебіжчиків із Білорусі: хто справді тікає від режиму Олександра Лукашенка, а хто є агентом білоруського КДБ.
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