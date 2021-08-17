Аеропорт Кабулу з перебоями приймає евакуаційні рейси. Таліби почали витісняти біженців

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Міжнародний аеропорт Кабулу імені Хаміда Карзая почав з перебоями приймати евакуаційні рейси, але комерційним літакам захід на посадку поки заборонений — на аеродромі досі перебувають люди і ситуація залишається неконтрольованою.

Про це повідомляють CNN, Al Jazeera і Sky News Arabia.

Військовослужбовці США контролюють військову частину аеропорту, яку вчора, 16 серпня, огородили ланцюгом колючого дроту після штурму аеродрому біженцями.

Сили безпеки цивільної частини аеропорту із зачисткою злітно-посадкової смуги від людей не справляються. Через це евакуаційні рейси затримуються на багато годин.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що через хаос за останні 24 години США вивезли з Кабулу від 700 до 800 осіб, з яких приблизно 150 американців.

Велика Британія протягом наступних 24 годин планує евакуювати 350 британських і афганських громадян.

Німецькі військові змогли евакуювати тільки сім людей, через що потрапили під жорстку критику у себе на батьківщині. Представник німецької армії сказав, що коли перший німецький рейс приземлився, то готових до посадки людей майже не було. Також літаку обмежили час на завантаження.

Таліби тим часом намагаються контролювати натовпи біженців біля воріт аеропорту і на підʼїзних шляхах. Всіх, хто хоче пройти через головні ворота аеропорту, перевіряють. У деяких випадках для розгону людей таліби відкривали попереджувальний вогонь в повітря — постріли чутні до цих пір. При цьому представник служби безпеки аеропорту розповів журналістам, що ситуація частково стабілізувалася. Для цивільних рейсів повітряні ворота Кабулу планують відкрити в суботу, 21 серпня.