Напередодні Дня Незалежності Рада збереться на позачергове засідання

Новини

Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Позачергове засідання Верховної Ради, присвячене саміту «Кримської платформи», відбудеться 23 серпня.

У Раді зібрали 150 підписів, повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончеренко.

Крім того, президент Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову скликати на 20 серпня засідання РНБО.

Нагадаємо, 23 серпня в Києві пройде саміт «Кримської платформи». Це новий міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є деокупація Криму та його повернення під контроль України. Кількість підтверджених учасників установчого саміту збільшилася до 42.