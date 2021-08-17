У Франції поблизу Сен-Тропе спалахнули масштабні лісові пожежі — вогонь охопив 3,5 тисячі гектарів
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Франції в департаменті Вар спалахнула велика лісова пожежа, через що уряд відправив туди 750 рятувальників і протипожежну авіацію.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Жерар Дарманен, пише France24.
Займання сталося біля села Гонфарон, приблизно за 50 км на захід від міста Сен-Тропе на французькій Ривʼєрі. Місцевих жителів закликали триматися подалі від пожежі.
Вогонь уже випалив кількасот гектарів землі, а значна спека не дозволяє локалізувати вогонь. Наразі пожежа поширилась на 3,5 тисячі гектарів лісу.
Останніми тижнями частина Середземноморського регіону (Греція, Туреччина, Чорногорія, Північна Македонія) потерпає від сильної спеки та пожеж. Однак Франція досі уникала великих пожеж.
- У Греції лісові пожежі вирують від минулого вівторка, 27 липня. Небезпечною була ситуація неподалік Афін у районі населених пунктів Стамата та Родополіс. Вогонь пошкодив десятки будинків і автомобілів. Швидко впоратися з пожежею рятувальникам заважав сильний вітер. До лікарень потрапили кілька десятків людей, які надихалися диму.
- Масштабні лісові пожежі також спалахнули в Туреччині. До їх гасіння залучили літаки, безпілотники, вертольоти, сотні пожежних машин і тисячі пожежників. Президент Туреччини Реджеп Ердоган 31 липня оголосив райони лісових пожеж зонами лиха. Він також повідомив про затримання підозрюваного в підпалі лісів.