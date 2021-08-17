Через хаос в аеропорту німецький борт зміг вивезти з Кабулу тільки сімох людей
- Автор:
- Софія Телішевська
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Aslan Media / Flickr
Літак Військово-повітряних сил Німеччини зміг вивезти з аеропорту Кабулу тільки сімох людей після того, як упродовж кількох годин йому не давали дозвіл на посадку.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ ФРН.
«Ми можемо підтвердити, що вночі з Кабулу були евакуйовані сім осіб. Через хаотичну обстановку, регулярні перестрілки на пропускному пункті та за відсутності захисту військовим Бундесверу не вдалося забезпечити допуск в аеропорт інших німецьких громадян та осіб, які були у списках на евакуацію», — розповіли в німецькому МЗС.
Відомство пояснило, що взяти на борт військового судна інших людей, які були в цивільній частині аеропорту теж не змогли, оскільки цього не дозволила служба безпеки.
Маючи обмежений час для перебування в аеропорту, літак взяв на борт тільки тих німців, які вже були на місці. Військові не встигли забезпечити коридор для проходу інших пасажирів.
Напередодні два військові літаки, направлені Чехією для евакуації громадян країни з Афганістану, не змогли приземлитися в аеропорту Кабулу через натовпи людей на злітно-посадковій смузі. З тієї ж причини німецькому військовому літаку, який довго кружляв над Кабулом, довелося летіти на дозаправку в Узбекистан.
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