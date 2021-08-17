У Києві викрили схему продажу немовлят за кордон під виглядом сурогатного материнства. Одна дитина коштувала $70 тисяч

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У Києві викрили організовану злочинну групу, яка протягом двох років продавала дітей за кордон. За продаж однієї дитини зловмисники отримували приблизно $70 тисяч.

Про це повідомили в управлінні комунікації Національної поліції України.

Як з’ясувалося, до складу групи входили п’ять осіб: троє українців (організатор, співорганізатор і лікар-уролог) і два громадянина однієї з країн Східної Азії.

Зловмисники створили в Києві товариство з обмеженою відповідальністю (спеціалізовану клініку), яке надавало посередницькі послуги в межах програми сурогатного материнства.

Після отримання замовлення від іноземців зловмисники підшукували жінок, які погоджувалися зареєструвати фіктивний шлюб з іноземцем за $300—1 000. У подальшому уролог підробляв меддовідки щодо неможливості завагітніти.

Зловмисники підшукували дівчат, які погоджувалися стати сурогатними матерями, за це їм платили від $6 тисяч до $8 тисяч. Після народження дитини фіктивна дружина мала відмовитися від немовляти та надати дозвіл на його вивезення за кордон.

За даними правоохоронців, вже встановлені 16 фактів продажу дітей за кордон. Під час обшуків у фігурантів справи вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, підроблені паспорти та медичні довідки, а також чорнові записи із замовленнями ще 160 іноземців.

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що трьох новонароджених вдалося перехопити під час спроби продати за кордон. Нині ними опікуються соцслужби.

Наразі поліція перевіряє всі виявлені факти. П’ятьом фігурантам справи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) та ч. 2. ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. За вчинення цих злочинів їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.