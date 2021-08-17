Facebook блокуватиме акаунти талібів і контент, який прославляє «Талібан»

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Соціальна мережа Facebook підтвердила, що вважає «Талібан» терористичною організацією, і тому забороняє поширення та публікування контенту на підтримку бойовиків.

Про це повідомляє ВВС.

Компанія зазначила, що підтримує «авторитетне рішення міжнародного співтовариства».

«Талібан» потрапив під санкції як терористична організація згідно із законодавством США, тому Facebook заборонила їм користуватися послугами платформи відповідно до політики щодо небезпечних організацій.

«Це означає, що ми видаляємо акаунти, які ведуться талібами або від їхнього імені, і забороняємо їх прославляти, підтримувати та презентувати», — заявив представник компанії.

Ця політика застосовується до всіх платформ Facebook, зокрема Instagram та WhatsApp.

Соцмережа має спеціальну команду афганських експертів для моніторингу та видалення контенту, пов’язаного з «Талібаном».

Нагадаємо, 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що взяли владу у країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни. «Талібан» очікує повної передачі влади і готується оголосити про створення Ісламського Емірату Афганістан — так називалася країна 20 років тому під правлінням «Талібану», поваленого військами США у 2001 році.

З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками, але хаос в аеропорту призводить до жертв.