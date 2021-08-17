В Україні за добу вакцинували понад 123 тис. людей та виявили 890 нових випадків COVID-19

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В Україні за добу медики вакцинували 123 637 людей, з них першу дозу отримали 70 405, а повністю імунізовані — 53 232

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Протягом доби працювали 804 мобільні бригади, 2 755 пунктів щеплення та 324 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії першу дозу препарату вже отримали 4 793 098 людей, а дві дози — 2 791 305 осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 584 403 щеплення.

«Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», — наголошують в МОЗ.

До слова, за добу в Україні виявили 890 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях.

Вакцинація у країні стартувала 24 лютого. Так в Україні зареєстровані вакцини проти коронавірусу Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) та Moderna.