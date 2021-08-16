«Призначать зальотного ставленика». Кличко відреагував на обшуки в КМДА та комунальних підприємствах

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Скакодуб Андрей / POOL

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки в комунальних підприємствах столиці політично мотивованим тиском на столичну владу.

Про це він заявив у своєму зверненні.

«Той сценарій, що сьогодні відпрацьовують на столичній владі, — небезпечний прецедент для всієї країни. Масові обшуки, що паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади та тривають уже кілька місяців, є системним тиском. ...І робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію. І створити підгрунтя, щоб всупереч Конституції призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни», — наголосив Кличко.

Мер додав, що столична влада повинна відновити роботу Інспекції з паркування, «яку зараз практично заблокували». «І не допустити безладу з паркуванням на тротуарах і узбіччях доріг», — зазначив мер столиці.

Він додав, що всі документи, інформація щодо діяльності інспекції перебуває у відкритому доступі, і кияни можуть з нею ознайомитися. «Оформити штраф і забрати автівку зі штрафмайданчика можна дуже швидко і без перешкод. Усі процедури прозорі. Підкреслю: я не дам знищити свою репутацію і справу, якою я займаюся багато років!» — додав Кличко.