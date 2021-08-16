Будівництво Подільського мосту в Києві: правоохоронці викрили розкрадання 4,5 мільйона гривень на фарбуванні плит

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Національна поліція України

У Києві викрили привласнення понад 4,5 мільйона гривень, виділених із бюджету на будівництво Подільського мосту.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними слідства, серед підозрюваних — посадовці профільного комунального підприємства та товариства-генпідрядника, які у квітні 2017 року уклали договір генпідряду на виконання будівельних робіт. У липні 2020 року фігуранти справи підписали акт приймання виконаних робіт за місяць і внесли до нього ті роботи, які фактично не виконувалися.

Зокрема, йдеться про фарбування низу залізобетонних прольотних плит автопроїзду протягом квітня-травня 2020 року. Згідно з висновком експерта, ці роботи не виконувались.

Наразі керівнику комунального підприємства повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, а директорові товариства — за ч. 5 ст. 191(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Правоохоронці обшукують службові приміщення Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, комунального підприємства, підрядних організацій, також слідчі дії проводять вдома у фігурантів.

Як уточнили в Київській прокуратурі, підозру оголосили першому заступнику керівника КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», яке є замовником робіт.