Американська компанія опублікувала супутникові знімки аеропорту Кабулу під час штурму біженцями

Новини

Компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки міжнародного аеропорту Кабулу, який вранці 16 серпня штурмували тисячі афганців, які намагаються покинути країну.

Знімки компанія опублікувала в своєму Twitter.

Супутник сфотографував хаос і натовпи людей на злітно-посадковій смузі аеропорту і пробку біля вʼїзду в аеропорт. Знімки були зроблені сьогодні вранці, 16 серпня, о 10:36 за місцевим часом (9:36 за Києвом). На знімках можна побачити скупчення людей біля літаків і смуги, а також американську військову техніку.

ЗМІ повідомляли, що вранці на аеродром прорвалися близько 5 тисяч осіб. Вже о 16:00 американські військові взяли всю територію під контроль і почали зачищати смугу від людей, зупинивши всі польоти. Аеропорт запрацював о 18:00, але короткі зупинки будуть повторюватися.