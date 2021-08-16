Американська компанія опублікувала супутникові знімки аеропорту Кабулу під час штурму біженцями
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки міжнародного аеропорту Кабулу, який вранці 16 серпня штурмували тисячі афганців, які намагаються покинути країну.
Знімки компанія опублікувала в своєму Twitter.
Супутник сфотографував хаос і натовпи людей на злітно-посадковій смузі аеропорту і пробку біля вʼїзду в аеропорт. Знімки були зроблені сьогодні вранці, 16 серпня, о 10:36 за місцевим часом (9:36 за Києвом). На знімках можна побачити скупчення людей біля літаків і смуги, а також американську військову техніку.
ЗМІ повідомляли, що вранці на аеродром прорвалися близько 5 тисяч осіб. Вже о 16:00 американські військові взяли всю територію під контроль і почали зачищати смугу від людей, зупинивши всі польоти. Аеропорт запрацював о 18:00, але короткі зупинки будуть повторюватися.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що взяли владу в країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і президент Ашраф Гані втекли з країни. «Талібан» очікує повної передачі влади і готується оголосити про створення Ісламського Емірату Афганістан — так називалася країна 20 років тому під правлінням «Талібану», поваленого військами США в 2001 році.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють частину афганців, які співпрацювали зі США і союзниками, але хаос в аеропорту призводить до жертв.
- 16 серпня в тисняві і при падінні з літака загинули щонайменше 7 людей. Ще двох афганців застрелили американські бійці. Військові підкреслили, що вбиті першими відкрили вогонь. Чи були вони талібами — невідомо.