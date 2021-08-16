ДБР повідомило про підозру експосадовцю Міноборони. Він закупив неякісні антиснайперські системи на понад 8,7 млн гривень
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Державне бюро розслідувань
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому посадовцю Міноборони через закупівлю неякісної військової техніки на понад 8,7 млн гривень.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
За даними слідства, посадовець закупив так звані антиснайперські системи, які, згідно з результатами експертизи непридатні для використання у Збройних силах України.
Як зазначили експерти, прилади містили демаскувальні елементи, що становило загрозу для життя та здоров’я військових під час використання систем у бойових умовах.
Окрім цього, ДБР встановило, що прилади не відповідають потребам закупівлі.
Наразі дії ексвисокопосадовця кваліфікували як перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчиненого групою осіб, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426—1 Кримінального кодексу України). Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі. У ДБР не називають прізвище експосадовця.
- 2 липня Державне бюро розслідувань оголосило підозри колишньому заступнику міністра оборони і ще деяким посадовцям Міноборони, а також голові правління заводу «Кузня на Рибальському» через постачання неякісної військової техніки.
- Йдеться про замовлення двох катерів «Кентавр». Чиновникам було відомо, що завод не має можливостей виконати умови контракту та збудувати катери у встановлені терміни, тому що там були відсутні проєкти виготовлення подібної продукції. У зв’язку з цим катери не відповідали б вимогам замовлення, отже, їх неможливо було б використовувати.
- Після цього посадовці внесли до оборонного замовлення необхідність будівництва ще одного катера — і знову уклали угоду з «Кузнею на Рибальському» та заплатили заводу аванс. У результаті там виготовили катери зовсім іншого проєкту, які не відповідали технічним умовам.
- Суд вже заарештував голову правління заводу, ексчиновників Міноборони. Загальна сума застави для фігурантів становить понад 1,8 млрд гривень.
- 12 липня суд заарештував на два місяці колишнього заступника міністра оборони, бойового генерала Ігоря Павловського, підозрюваного у справі щодо продажу для ЗСУ неякісної військової техніки.