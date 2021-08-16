Молдова змінила правила вʼїзду в країну через поширення COVID-19
- Автор:
- Софія Телішевська
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Masaaki Komori / Unsplash
У Молдові з понеділка, 16 серпня, почали діяти нові правила вʼїзду в країну через поширення коронавірусу.
Відтепер на кордоні потрібно предʼявити або сертифікат про повний курс вакцинації, або негативний ПЛР-тест на коронавірус, або довідку про те, що прибулий перехворів на коронавірус протягом останніх шести місяців, пише Newsmaker.
Ті, у кого немає цих документів, повинні дотримуватися 14-денного карантину.
Це не стосується дітей до 12 років та учнів до 18 років, які їдуть на навчання чи лікування.
Хто вже провів сім днів у карантині і не захворів на коронавірус, може здати ПЛР-тест або антиген-тест на COVID-19 і, якщо він негативний, вийти із самоізоляції.
Також з 16 серпня в аеропорт Кишинева не мають права заходити люди, які супроводжують мандрівників.
Крім того, в Молдові почали діяти нові правила відвідування ресторанів і барів, театрів, музеїв, кінотеатрів, бібліотек, розважальних місць, фітнес-центрів басейнів — заповненість тільки 50% людей від максимальної місткості приміщення, і не більше 250 осіб.
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- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, штам «Дельта» в 1,6 раза заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та в 1,45 раза частіше — до реанімації.