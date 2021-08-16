Прокуратура прийшла з обшуками до КМДА через привласнення грошей на будівництві Подільського мосту

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У Києві вранці 16 серпня прокуратура прийшла з обшуками до департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації через будівництво Подільського мосту. Ідеться про привласнення коштів та службову недбалість.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Обшуки проводять у приміщеннях:

департаменту транспортної інфраструктури КМДА;

комунального підприємства «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд Києва»;

«Укрдержбудекспертиза»;

у генерального підрядника, а також у підрядних організаціях.

У квітні 2017 року «Дирекція будівництва» та компанія «Еко-Буд-Трейд» уклали договір генпідряду щодо будівництва мосту. Далі, у липні 2020 року вони підписали акт приймання виконаних робіт за липень 2020 року. В акті було прописано, що упродовж квітня — травня 2020 року пофарбували низ залізобетонних прольотних плит від опори до опори довжиною 33 м. Однак експертиза встановила, що такі роботи не виконувались. Як наслідок — збитки місцевому бюджету на загальну суму понад 4,5 мільйона гривень.