Поліція повідомила про підозру двом нападникам на журналіста видання «Букви»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Поліція повідомила про підозру двом молодим хлопцям за побиття кореспондента видання «Букви» Олександра Кужельного після акції протесту під Офісом президента, яку проводив «Нацкорпус».
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Підозри за ч. 2 ст. 345-1 (погрози або насильство по відношенню до журналіста) вручили двом львівʼянам 2001 і 2004 років народження.
Поліція звернулися до суду з клопотаннями про обрання їм запобіжного заходу. За напад хлопцям загрожує до 5 років позбавлення волі, але в поліції зазначили, що каяття, матеріальна компенсація витрат на лікування журналіста може бути врахована судом при винесенні вироку.
- 14 серпня в Києві під Офісом президента пройшла акція протесту «Нацкорпусу» через арешт сімох представників політсили, які фігурують у справі про рекет. Акція супроводжувалася сутичками з поліцією — постраждали як правоохоронці, так і члени НК.
- Після акції біля Маріїнського парку група молодих людей побила фотокореспондента Олександра Кужельного. Вони вимагали, щоб журналіст видалив фото і назвали його «ліваком». «Нацкорпус» засудив напад і вже ввечері 15 серпня двоє з нападників вибачалися перед журналістом у присутності лідера НК Андрія Білецького.