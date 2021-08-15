Поліція повідомила про підозру двом нападникам на журналіста видання «Букви»

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Поліція повідомила про підозру двом молодим хлопцям за побиття кореспондента видання «Букви» Олександра Кужельного після акції протесту під Офісом президента, яку проводив «Нацкорпус».

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Підозри за ч. 2 ст. 345-1 (погрози або насильство по відношенню до журналіста) вручили двом львівʼянам 2001 і 2004 років народження.

Поліція звернулися до суду з клопотаннями про обрання їм запобіжного заходу. За напад хлопцям загрожує до 5 років позбавлення волі, але в поліції зазначили, що каяття, матеріальна компенсація витрат на лікування журналіста може бути врахована судом при винесенні вироку.