Штурму столиці Афганістану не буде. Таліби мирно ввійдуть у Кабул та їм передадуть владу
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Костянтин Симоненко
Бойовики руху «Талібан» не штурмуватимуть столицю Афганістану — місто Кабул. Влада погодилась мирно передати керівництво «перехідному уряду» на чолі з талібами.
Про це заявив виконувач обовʼязків міністра внутрішніх справ Абдул Саттар Мірзаквал, повідомляють Tolo News і Al Arabia.
Процес передачі влади відбудеться у президентському палаці. Очікується, що в найближчі кілька годин президент країни Ашраф Гані складе повноваження.
Перед цим таліби увійшли до околиці Кабулу та заявили, що не хочуть штурмом брати місто, тому почались перемовини з урядом про можливість мирно ввійти до столиці. Людей закликали не покидати домівки та країну, бойовики поки стоять на околицях. Окрім цього, вони заявили, що не планують мстити військовим — «усі прощені».
Перед цим таліби без бою захопили Джелалабад — пʼяте за величиною місто Афганістану. Це було останнє велике місто (за винятком Кабулу), яке перебувало під контролем влади. Відтак «Талібан» повністю контролює Афганістан.
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася у 2014 році. Повне виведення військ має завершитися до 31 серпня. Рух «Талібан» на цьому тлі почав активні бої за територію і захопив більшість столиць провінцій.