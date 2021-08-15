На Гаїті внаслідок землетрусу загинули щонайменше 300 людей. Премʼєр оголосив надзвичайний стан на місяць

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JCOM Haïti / Twitter

На Гаїті внаслідок землетрусу магнітудою 7,2, що сталося 14 серпня, загинули щонайменше 304 людини, понад 1 800 отримали поранення.

Про це повідомляє BBC.

Землетрус повалив і пошкодив будівлі, зокрема церкви та готелі. Премʼєр Аріель Генрі заявив, що завдано «великої шкоди», й оголосив надзвичайний стан на місяць. Зазначимо, що Гаїті досі відновлюється після руйнівного землетрусу 2010 року.

За даними Геологічної служби США, цього разу епіцентр землетрусу був приблизно у 12 км від міста Сен-Луї-дю-Суд. Однак поштовхи відчули також у густонаселеній столиці Порт-о-Пренс (приблизно за 125 км від епіцентру) і в сусідніх країнах.

«Найголовніше — знайти якомога більше тих, хто вижив під завалами. Місцеві лікарні переповнені пораненими», — зазначив премʼєр.