У параді до Дня Незалежності візьмуть участь пʼять тисяч військових

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У військовому параді з нагоди 30-ї річниці Дня незалежності України візьмуть участь понад пʼять тисяч представників Збройних сил.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Хрещатиком пройдуть три колони — піша, повітряна і механізована. Також на Хрещатику буде задіяно понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

«Кияни та гості міста, якщо ви побачите на вулицях столиці колону мужніх, красивих військовослужбовців, знайте: тривають тренування парадних розрахунків до Дня Незалежності України», — резюмували у пресслужбі.

Нагадаємо, 23 серпня у Києві відбудеться саміт «Кримської платформи». Це новий міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є деокупація Криму та його повернення під контроль України. Кількість підтверджених учасників установчого саміту збільшилася до 42.

Уже наступного дня, 24 серпня, Україна святкуватиме 30 років незалежності.