Указ: Кандидати на посаду глав держадміністрацій складатимуть іспит з української мови

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Космач Олександр / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким кандидати на посади керівників місцевих держадміністрацій зобовʼязані надавати копію державного сертифікату про рівень володіння українською мовою.

Про цю вимогу йдеться в указі № 360/2021 від 13 серпня.

Згідно з указом, порядок підготовки пропозицій для попереднього розгляду кандидатур доповнено абзацом:

копія державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, затвердженого Національною комісією зі стандартів державної мови.

З 19 липня посадовці вперше в історії України почали складати іспит з державної мови. Крім того, вже з наступного тижня, 16 серпня, іспит зазнає змін — він триватиме пів години, а письмовий блок оптимізували для швидшої перевірки за допомогою компʼютера. Відтак іспит складатиметься з тестової та усної частин.

У Нацкомісії зі стандартів державної мови очікують, що зміна структури іспиту прискорить оцінювання робіт.