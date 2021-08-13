Конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки: комісія обрала трьох кандидатів
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Пресслужба Кабінету міністрів України
Комісія конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки (БЕБ) після співбесіди з 12 кандидатами обрала трійку лідерів.
Про це заявив голова комісії, позаштатний радник глави Офісу президента Тимофій Милованов під час брифінгу.
«Усі три кандидати для мене були найсильнішими», — сказав він.
Зазначимо, за рішенням комісії у фінал конкурсу вийшли:
- член Ради Нацбанку Василь Горбаль;
- глава Державної фіскальної служби Вадим Мельник;
- прокурор Офісу генпрокурора Атілла Ковчі.
Найближчим часом список передадуть до Кабінету міністрів, який і обере керівника БЕБ.
- Верховна Рада 28 січня 2021 року прийняла закон «Про Бюро економічної безпеки України». Його діяльність буде координувати Кабінет міністрів. Тому в Україні ліквідують податкову міліцію, економічні підрозділи СБУ і Нацполіції — замість них буде БЕБ. Новий орган повинен почати роботу 25 вересня. ДФС припинить своє існування наступного дня.
- Заявки на голову БЕБ подали 59 кандидатів, із яких 11 відхилили на першому етапі. Серед них була заявка екссекретаря РНБО Данилюка. Він через суд вимагає зупинити конкурс. Раніше через конкурс він побився із радником голови Офісу президента Миловановим.