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Конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки: комісія обрала трьох кандидатів

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Пресслужба Кабінету міністрів України

Комісія конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки (БЕБ) після співбесіди з 12 кандидатами обрала трійку лідерів.

Про це заявив голова комісії, позаштатний радник глави Офісу президента Тимофій Милованов під час брифінгу.

«Усі три кандидати для мене були найсильнішими», — сказав він.

Зазначимо, за рішенням комісії у фінал конкурсу вийшли:

Найближчим часом список передадуть до Кабінету міністрів, який і обере керівника БЕБ.