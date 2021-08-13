У Білорусі визнали екстремістськими новинні портали TUT.by та Zerkalo.io
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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tut.by
Мінський суд визнав екстремістськими найбільший новинний портал країни ТUТ.by, проєкт Zerkalo.io, їхні акаунти в соціальних мережах і месенджерах, а також додатки для мобільних телефонів.
Про це повідомила в своєму Telegram-каналі прессекретарка білоруського МВС Ольга Чемоданова, посилаючись на рішення суду Центрального району Мінська від 13 серпня.
«Інформаційний ресурс за висновком експертної комісії є майданчиком для пропаганди екстремістської діяльності, спрямованої на розпалювання соціальної ворожнечі або ворожнечі, організацію та здійснення масових заворушень, а також розпалювання політичної та ідеологічної ворожнечі», — заявила Чемоданова.
Відтепер за репост інформації з цих інтернет-ресурсів передбачена адміністративна відповідальність і покарання аж до арешту.
Редакція Zerkalo.io, яка працює за кордоном Білорусі, повідомила, що планує оскаржити рішення.
- У Білорусі 18 травня силовики провели обшуки в офісах найбільшого опозиційного видання Tut.by. Сайт видання заблокували, а понад 10 співробітників затримали. У вересні торік Міністерство інформації Білорусі позбавило видання статусу засобу масової інформації. Колишня команда Tut.by запустила нове медіа — Zerkalo.io.
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