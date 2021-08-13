«Слідство.Інфо»: Забудовник «Квітів Украіни» має російський капітал і зв’язок з оточенням Януковича

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Забудовник навчально-методичного павільйону «Квіти України» має російський капітал і зв’язок з оточенням президента-втікача Віктора Януковича.

Про це йдеться в новому розслідуванні «Слідство.Інфо».

Забудовником в цій історії виступає Олексій Пишний. Він позиціонує себе як міжнародний бізнесмен з успішно реалізованими європейськими проєктами.

«Але про російський бізнес чомусь мовчить», — зазначають журналісти і додають, що незадовго до подій з «Квітами України» Пишний вийшов із більшості російських бізнесів.

«Проте з російських реєстрів ми з’ясували, що він має номер російського платника податків, а також мав російський паспорт. Навіть два», — йдеться в розслідуванні. Утім, Пишний все заперечує.

Крім того, бізнесмен може бути причетним до фінансування української політпартії, яку пов’язували з російськими спецслужбами.

«Кілька років тому українська компанія Пишного надала новоствореній партії «Розумна сила» приміщення в центрі Києва та юридичну адресу. Через підозру в отриманні фінансування з Росії СБУ обшукала партію і, схоже, таки виявила російський слід у фінансуванні», — пояснюють розслідувачі.

У документі, який «Слідство.Інфо» отримало з власних джерел, ідеться, що партію «Розумна сила» фінансували політики-втікачі, які тісно працювали з Януковичем, — ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, ексгенпрокурор Віктор Пшонка та колишній віцепрем’єр Сергій Арбузов.

Журналісти запитали у СБУ, чим закінчилися обшуки в партії, яку пов’язували з російськими грошима. Їм відповіли, що одну людину засудили до 4,5 року за підготовку теракту, ще одну обвинувачують у фінансуванні тероризму та державній зраді, справа у суді.