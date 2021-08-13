«Слідство.Інфо»: Забудовник «Квітів Украіни» має російський капітал і зв’язок з оточенням Януковича
- Автор:
- Софія Телішевська
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Забудовник навчально-методичного павільйону «Квіти України» має російський капітал і зв’язок з оточенням президента-втікача Віктора Януковича.
Про це йдеться в новому розслідуванні «Слідство.Інфо».
Забудовником в цій історії виступає Олексій Пишний. Він позиціонує себе як міжнародний бізнесмен з успішно реалізованими європейськими проєктами.
«Але про російський бізнес чомусь мовчить», — зазначають журналісти і додають, що незадовго до подій з «Квітами України» Пишний вийшов із більшості російських бізнесів.
«Проте з російських реєстрів ми з’ясували, що він має номер російського платника податків, а також мав російський паспорт. Навіть два», — йдеться в розслідуванні. Утім, Пишний все заперечує.
Крім того, бізнесмен може бути причетним до фінансування української політпартії, яку пов’язували з російськими спецслужбами.
«Кілька років тому українська компанія Пишного надала новоствореній партії «Розумна сила» приміщення в центрі Києва та юридичну адресу. Через підозру в отриманні фінансування з Росії СБУ обшукала партію і, схоже, таки виявила російський слід у фінансуванні», — пояснюють розслідувачі.
У документі, який «Слідство.Інфо» отримало з власних джерел, ідеться, що партію «Розумна сила» фінансували політики-втікачі, які тісно працювали з Януковичем, — ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, ексгенпрокурор Віктор Пшонка та колишній віцепрем’єр Сергій Арбузов.
Журналісти запитали у СБУ, чим закінчилися обшуки в партії, яку пов’язували з російськими грошима. Їм відповіли, що одну людину засудили до 4,5 року за підготовку теракту, ще одну обвинувачують у фінансуванні тероризму та державній зраді, справа у суді.
- Будівля на вулиці Січових Стрільців, 49, є зразком модерністської архітектури, її побудували у 1980-х роках як магазин-оранжерею для комунального підприємства «Квіти України». На початку літа 2021 року будівлю обнесли парканом для «реконструкції», але вже 25 червня зрізали багаторічний виноград, що прикрашав будівлю.
- Уночі 11 липня біля будинку зʼявилася важка техніка — забудовник вирішив знести будівлю та звести на її місці офісний центр. 12 липня робочі почали демонтувати фасад, але їх вдалося зупинити завдяки протестам громадських активістів.
- 21 липня КМДА зобовʼязала забудовника прибрати паркан біля будівлі «Квітів України», а 3 серпня павільйон отримав статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.
- 6 серпня Міністерство культури та інформаційної політики внесло будівлю «Квітів України» до реєстру державних памʼяток.