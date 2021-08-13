Ізраїль і Марокко домовились про відкриття посольств. Нещодавно країни відновили дипвідносини

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Ізраїль і Марокко через два місяці відкриють свої посольства одне в одного, усе залежить від пандемії коронавірусу. Країни пів року тому відновили дипломатичні відносини.

Про посольства заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід під час візиту до Марокко, повідомляє The Jerusalem Post.

Країни домовились про подальше покращення дипломатичних відносин. Так, наприклад, під час зустрічі дипломати підписали угоду про повітряне сполучення між країнами і співробітництво в галузі культурних, спортивних і молодіжних заходів.

Візит міністра закордонних справ Ізраїлю Лапіда до Марокко став першим візитом високопоставленого ізраїльського чиновника відтоді, як дві країни відновили відносини у грудні 2020 року. Востаннє глава МЗС Ізраїлю відвідував Марокко у 2003 році.

Чому це важливо?

З часу проголошення незалежності у 1948 році Ізраїль перебуває у стані конфлікту з арабськими країнами, попри фактичне розташування в одному регіоні. Ситуацію погіршує і боротьба з палестинцями, які є арабами, однак не мають власної держави та територій. Арабські країни вважають Ізраїль загарбником Палестини й агресором, який пригноблює права палестинців.

До 2020 року Ізраїль визнавали з арабських країн тільки Єгипет і Йорданія. За посередництва попереднього президента США Дональда Трампа, який представив план палестино-ізраїльського врегулювання, Ізраїль підписав мирні договори з Обʼєднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном, Суданом і Марокко.

Двосторонні взаємини між Ізраїлем і Марокко були встановлені у 1994 році, але розірвані у 2000 році через початок Другої палестинської інтифади — збройного повстання палестинських арабів проти ізраїльської влади на території Західного берега річки Йордан і сектора Гази. Відновили відносини за посередництва США 10 грудня 2020 року.