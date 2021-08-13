Від початку року на боротьбу з COVID-19 Україна витратила 29 млрд грн. На що пішли гроші?
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
З початку 2021 року в Україні на боротьбу з коронавірусною хворобою COVID-19 вже витратили 29 мільярдів гривень. Найбільше коштів пішло на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Куди витратили гроші:
- 11,7 млрд грн — оплата послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги та послуг з вакцинації населення від COVID-19;
- 9,2 млрд грн — закупівля вакцин від COVID-19;
- 2,9 млрд грн — соціальна підтримка населення в умовах карантину;
- 2,3 млрд грн — купівля товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19 (крім вакцин);
- 1,1 млрд грн — допомога по безробіттю;
- 0,8 млрд грн — виплата лікарняних;
- 0,75 млрд грн — доплати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я;
- 0,6 млрд грн — забезпечення лікарень киснем;
- 18,3 млн грн — на боротьбу з COVID-19 у закладах освіти;
- 15,5 млн грн — виплати закладам Національної академії медичних наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID-19.
Загалом на боротьбу з COVID-19 у 2021 році передбачено понад 36 мільярдів гривень.
Восени Україна очікує поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу.
Цей варіант коронавірусу має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.
- Всесвітня організація охорони здоров’я визнала штам коронавірусу «Дельта» більш заразним, а вперше його виявили в Індії. Цей штам зараз домінує серед хворих у Росії.
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, штам «Дельта» в 1,6 раза заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та в 1,45 раза частіше — до реанімації.