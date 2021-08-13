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Від початку року на боротьбу з COVID-19 Україна витратила 29 млрд грн. На що пішли гроші?

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

З початку 2021 року в Україні на боротьбу з коронавірусною хворобою COVID-19 вже витратили 29 мільярдів гривень. Найбільше коштів пішло на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Куди витратили гроші:

Загалом на боротьбу з COVID-19 у 2021 році передбачено понад 36 мільярдів гривень.

Восени Україна очікує поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу.

Цей варіант коронавірусу має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.