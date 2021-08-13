Учені зʼясували, що мамонти могли подорожувати «навколо світу». Досліджуваний самець пройшов 70 тисяч км

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George Rose / Contributor

Учені американського Університету Аляски у Фербенксі зʼясували, що шерстисті мамонти, що населяли північні широти у плейстоцені, подорожували на величезні відстані, які перевищують довжину екватору Землі.

Про це пише ВВС.

Учені проаналізували хімічний склад бивня самця, який жив 17 тисяч років тому на території сучасної Аляски. Виявилося, що за 28 років життя самець пройшов 70 тисяч кілометрів. Якби між материками не було океанів, він міг би обійти земну кулю.

Бивні мамонта нагадують деревні кільця — за ними так само можна прочитати історію життя тварини. Вони наростали шарами протягом усього життя тварини і збирали хімічні елементи з тих місць, де бувала тварина.

Вивчаючи різні ізотопи елементів стронцію і кисню в бивні, учені зіставили дані з розподілом ізотопів на території Аляски, що дозволило створити карту пересування зазначеного самця. За своє життя він «намотував» кола по Алясці та помер біля гірського хребта Брукс, що на півночі штату.

Учені поки не знають, чи була це сезонна міграція, але зазначають, що дослідження підказує можливі причини вимирання мамонтів. Природним місцем існування цього виду були травʼянисті рівнини. До кінця льодовикового періоду почали розростатися ліси — мамонтам стало складніше добувати їжу. Разом із лісами на «їхні землі» прийшли хижаки.