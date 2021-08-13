Facebook перенесла повернення співробітників в офіси на 2022 рік

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Компанія Facebook перенесла повернення співробітників в свої офіси на початок 2022 року. Раніше це планувалося зробити вже цієї осені.

Про це пише The Wall Street Journal.

У компанії розіслали співробітниками листа про те, що не вимагатиме повернення їх до роботи в офісах США аж до січня 2022 року. Проте деякі кампуси можуть відкритися з різним ступенем завантаженості. Причиною такого рішення стало поширення штаму «Дельта» в країні.

«Дані, а не дати — ось що рухає нашим підходом до повернення в офіс. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і працювати з експертами, щоб забезпечити наше повернення в офісні плани з пріоритетом безпеки кожного», — заявила представник Facebook Трейсі Клейтон.

Також у Facebook підкреслили, що ті працівники, які ходитимуть в офіси, мають бути вакциновані проти коронавірусу.