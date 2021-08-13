У США дозволили третю дозу вакцини для людей з ослабленим імунітетом

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Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило застосування третьої дози вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і Moderna для американців з ослабленим імунітетом.

Про це повідомляє CBS News.

Рішення ухвалили після доводів Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США. Раніше FDA виступало проти бустерних щеплень. На рішення FDA також вплинули початок нової хвилі COVID-19 у країні та стрімке поширення штаму «Дельта».

Для людей з ослабленим імунітетом існує особливий ризик того, що хвороба буде протікати у важкій формі. Бустерний варіант вакцини буде націлений на захист організму, зокрема від штаму «Дельта».