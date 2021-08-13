У США дозволили третю дозу вакцини для людей з ослабленим імунітетом
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило застосування третьої дози вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і Moderna для американців з ослабленим імунітетом.
Про це повідомляє CBS News.
Рішення ухвалили після доводів Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США. Раніше FDA виступало проти бустерних щеплень. На рішення FDA також вплинули початок нової хвилі COVID-19 у країні та стрімке поширення штаму «Дельта».
Для людей з ослабленим імунітетом існує особливий ризик того, що хвороба буде протікати у важкій формі. Бустерний варіант вакцини буде націлений на захист організму, зокрема від штаму «Дельта».
- 1 серпня Ізраїль розгорнув кампанію з введення третьої дози вакцини всім ізраїльтянам віком від 60 років, які отримали другу дозу понад пʼять місяців тому. У кінці липня третю дозу отримали президент Ізраїлю Іцхак Герцог і його дружина.
- ВООЗ при цьому закликала ввести мораторій на отримання третьої дози вакцини.
- Виробник Pfizer заявив, що для захисту від нових штамів знадобиться третя доза. У звіті компанії вказано, що третя доза вакцини в пʼять разів збільшує кількість антитіл.