Adidas продав свій бренд Reebok за більш ніж €2 мільярди
- Автор:
- Олег Панфілович
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TIMM SCHAMBERGER / Staff
Німецький концерн спортивного взуття і одягу Adidas оголосив про продаж бренду Reebok американській компанії з управління брендами Authentic Brands Group. Сума угоди становить €2,1 млрд.
Про це йдеться в заяві Adidas.
«Велика частина коштів буде виплачена готівкою при закритті угоди, а решта відшкодована відкладеним умовним платежем», — наголошується в повідомленні. Остаточне оформлення угоди, як очікується, відбудеться в першому кварталі 2022 року. Adidas планує розділити основну частину грошових надходжень від продажу між своїми акціонерами.
«Reebok є важливою частиною Adidas, і ми вдячні за внесок, який бренд і команда, що стоїть за ним, зробили в нашу компанію. Ми вважаємо, що після зміни власника бренд Reebok матиме хороші можливості для довгострокового успіху», — зазначив генеральний директор Adidas Каспер Рорстед.
Adidas придбав Reebok у 2006 році. У 2016 році Reebok ініціював план з відновлення позицій, завдяки чому бренд зміг поліпшити свої перспективи зростання і прибутковості.
- У лютому Adidas оголосив про рішення продати свій бренд Reebok на тлі погіршення його фінансових показників. В Adidas вважають, що бренди «зможуть краще реалізувати свої потенціали незалежно один від одного».
- У листопаді 2020 року американська VF Corporation оголосила про купівлю бренду вуличного одягу Supreme. За даними ЗМІ, сума операції становила $2,1 мільярда.