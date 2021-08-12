На Донбасі біля Новомихайлівки поранено українського військового

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У Донецькій області неподалік села Новомихайлівка в четвер, 12 серпня, бойовики обстріляли позиції Збройних сил України та поранили військового. Про це повідомив штаб Операції обʼєднаних сил.

Обстріляли ЗСУ зі стрілецької зброї. Військовий зараз перебуває в лікарні, стан його здоровʼя – середньої тяжкості. На обстріли бойовиків українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Загалом протягом доби 12 серпня зафіксували два обстріли, про них вже повідомили ОБСЄ.

Нагадаємо, що за день до цього, 11 серпня, бойовики обстріляли мирне селище Новоселівка Друга Покровського району та вбили 86-річного місцевого мешканця.