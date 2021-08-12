Міністр оборони Таран розповів про нововведення на параді до Дня Незалежності

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Синиця Олександр / УНІАН

Міністр оборони Андрій Таран розповів, що на військовому параді до Дня Незалежності України, який пройде в центрі Києва 24 серпня, не буде стандартного обʼїзду військ і важкої техніки, яка може пошкодити дорожнє покриття.

Про це він заявив після репетиції проходження пішої колони, що відбулася на злітній смузі ДП «Антонов», передає Інтерфакс-Україна.

Таран розповів, що в параді візьмуть участь понад 5 тисяч військових і представників сектора безпеки, близько 100 одиниць авіації, а також 400 одиниць озброєння і техніки. Окремо він додав, що цього року не буде «совковості».

«Ми відходимо від радянської системи організації парадів, залишаємо «совковість» у минулому. У цьому році сценарій проведення всього святкування [...] буде іншим. Уперше за роки незалежності України не буде обʼїзду військ і вітання кожної коробки окремо. Це залишилося хіба що в Росії, яка здійснює проти нас збройну агресію», — сказав міністр.

При цьому він додав, що кожен учасник параду на Хрещатику буде відзначений памʼятним нагрудним знаком «Учасник параду».

Щодо важкої техніки, раніше держпідприємство «Завод імені Малишева» повідомляло, що виготовило танк «Оплот», який буде на параді.

Завод імені Малишева

Як передає NewsMaker, у параді візьмуть участь військові Молдови. Це буде коробка солдат з роти почесної варти.