Офіс генпрокурора пояснив, чому фігурант кримінальної справи ексміністр Рудьковський перебуває в Австрії

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Facebook / Рудьковський Микола

Офіс генпрокурора дозволив підозрюваному у справі про викраденні Олега Семінського ексміністру транспорту і зв’язку часів Януковича Миколі Рудьковському пройти обстеження у Відні.

За їхніми даними, 12 серпня колишній урядовець має повернутися в Україну. Однак наразі Офіс генпрокурора обіцяє перевірити інформацію ЗМІ про те, що Рудьковського помітили в Монако, пише «Економічна правда».

На початку липня Рудьковському змінили запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт у зв’язку з наявністю у нього низки хронічних захворювань. Він звернувся з клопотанням про надання дозволу на виїзд в Австрію для обстеження і лікування з 5 до 21 серпня 2021 року.

Потребу виїзду він мотивував рекомендаціями лікарів і відсутністю в Україні необхідного медичного обладнання та фахівців. Цей дозвіл він отримав.

«Офіс генерального прокурора наразі перевіряє інформацію про перебування підозрюваного на території Князівства Монако, поширену в засобах масової інформації. За даними сторони захисту, підозрюваний сьогодні ввечері має прибути в Україну та з’явитися до прокурора і слідчого», — пояснили в Офісі генпрокурора.

Якщо виявиться, що він порушив домовленість, йому посилять запобіжний захід.

Напередодні ввечері член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко написав у Telegram, що Рудьковського «виявили в Монако».

Однак сам Рудьковський повідомив, що перебуває в Австрії та повертається в Україну.

«Оскільки вчора ввечері від журналістів пролунали звинувачення на мою адресу щодо місця перебування, вважаю за необхідне повернутися з Відня на батьківщину. Я — найбільш зацікавлена людина встановити правду у справі рейдерства», — написав він.