Учені: вікові обмеження для вакцини AstraZeneca запобігли рідкісній появі тромбів

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У Великій Британії перестали фіксувати випадки тромбозу після вакцинації препаратом від AstraZeneca відтоді, як там запровадили певні вікові обмеження.

Про це йдеться у дослідженні вчених із лікарень Оксфордського університету NHS Foundation Trust, пише Reuters.

Вони зазначають, що приблизно 85% людей, у яких виникли тромби після вакцинації, були молодшими за 60 років. Хоча саму вакцину AstraZeneca вводили переважно старшим людям.

Як зазначила керівниця дослідження Сью Певорд, смертність від тромбозу становила трохи більше за 20%, але у випадку крововиливу в мозок вона зростала до понад 70%. Але після того, як у Британії вирішили не вакцинувати AstraZeneca молодших за 40 років, побічних ефектів у вигляді тромбозу там не виявляли.

«Ми не спостерігали нових випадків за останні чотири тижні чи близько цього — і це стало великим полегшенням», — сказала вона.