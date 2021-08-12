У заручниках в ОРДЛО перебуває 295 українців, серед них 30 жінок
- Автор:
- Софія Телішевська
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Alexander Reka \ TASS via Getty Images
Служба безпеки України у відповідь на запит Медійної ініціативи за права людини повідомила, що 295 людей перебувають у заручниках окупаційного режиму в окремих регіонах Донецької та Луганської областей.
Таку інформацію організація озвучила в ефірі «Українського радіо».
Координаторка МІПЛ Тетяна Катриченко пояснила, що не всі люди затримані з політичних мотивів (тобто обвинувачуються представниками незаконних збройних формувань у шпигунстві, диверсіях та зраді) та мають проукраїнську позицію, але їх потрібно визволити, бо вони громадяни України.
«Усі ці люди — громадяни України, тому держава намагається їх звільнити у форматі обміну всіх на всіх», — наголосила Катриченко.
Зокрема, українська сторона просить звільнити 30 жінок, яких досі утримують в СІЗО або колонії.
«Нині мало говорять про заручників. Суспільство не знає їхніх імен та прізвищ, а ми дивимося на наш список і шукаємо формат, як розповісти про цих людей. Нам здалося, що через жінок ми зможемо розкрити всю тему, особливо враховуючи, що про жінок окремо взагалі не говорять», — зазначила координаторка.
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- Останній обмін утримуваними між Україною і бойовиками «ЛДНР» відбувся 16 квітня 2020 року. Україна повернула 20 своїх громадян. Бойовикам віддали 14 осіб, ще четверо відмовилися повертатися в ОРДЛО.