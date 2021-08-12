У заручниках в ОРДЛО перебуває 295 українців, серед них 30 жінок

Новини

Alexander Reka \ TASS via Getty Images

Служба безпеки України у відповідь на запит Медійної ініціативи за права людини повідомила, що 295 людей перебувають у заручниках окупаційного режиму в окремих регіонах Донецької та Луганської областей.

Таку інформацію організація озвучила в ефірі «Українського радіо».

Координаторка МІПЛ Тетяна Катриченко пояснила, що не всі люди затримані з політичних мотивів (тобто обвинувачуються представниками незаконних збройних формувань у шпигунстві, диверсіях та зраді) та мають проукраїнську позицію, але їх потрібно визволити, бо вони громадяни України.

«Усі ці люди — громадяни України, тому держава намагається їх звільнити у форматі обміну всіх на всіх», — наголосила Катриченко.

Зокрема, українська сторона просить звільнити 30 жінок, яких досі утримують в СІЗО або колонії.

«Нині мало говорять про заручників. Суспільство не знає їхніх імен та прізвищ, а ми дивимося на наш список і шукаємо формат, як розповісти про цих людей. Нам здалося, що через жінок ми зможемо розкрити всю тему, особливо враховуючи, що про жінок окремо взагалі не говорять», — зазначила координаторка.