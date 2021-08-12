ЗСУ показали репетицію параду до Дня Незалежності

Новини

Командування Сухопутних військ показало репетицію піших парадних розрахунків, які урочисто пройдуть в Києві 24 серпня на честь 30-ї річниці Незалежності України.

На відео присутні коробки різних родів військ і командно-парадна машина. Зокрема, у тренуванні, окрім військових, взяли участь прикордонники, поліцейські, нацгвардійці та курсанти.

Підготовку до параду також провела авіація Міністерства внутрішніх справ.