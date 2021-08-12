Кафе, автовокзал та музеї. У Чорнобильській зоні почнуть відновлювати туристичні обʼєкти

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Adrian Bliss / Natural History Museum

У Чорнобильській зоні відчуження планують відновити ряд туристичних обʼєктів. Цього року на програму ревіталізації Чорнобиля виділили 30 мільйонів гривень.

Про це на презентації проєкту реновації у четвер, 12 серпня, повідомила Ілона Шнейдер — операційна директорка проєктного офісу, передає «НВ Бізнес».

Цього року там планують розпочати роботи з реновації перших трьох обʼєктів — кафе «Припʼять», автовокзалу та однієї 16-поверхівки. У цьому ж будинку буде музей ліквідатора аварії Володимира Правика. Окрім цього, планують відтворити музей на Дузі та реконструювати КПП «Дитятки» на вʼїзді в Чорнобильську зону.

Цього року хочуть закінчити розробку проєкту консервації та почати частину робіт — це буде відбуватися в рамках програми «Чорнобиль. Збереження». Консервацію проведуть у три етапи: пошукові роботи, проєктування та будівництво. Будівництво заплановано на наступний, 2022 рік. Точну суму проєкту не озвучують. Однак відомо, що на пошуки можуть витратити від 200 до 500 тисяч гривень, а на проєктування від 300 тисяч гривень до одного мільйона.

На заході була присутня народний депутат фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк, яка анонсувала повний аудит Зони відчуження, після якого може повноцінно початися консервація туристичних обʼєктів і розвиток промисловості в зоні.

Зазначимо, що з початку року і станом на 11 серпня Чорнобиль прийняв 32 тисячі туристів. У 2019 році (до пандемії) їх було понад 124 тисячі.