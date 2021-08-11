Реперка alyona alyona отримала повістку після дрифту на Софійській площі

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Прес-служба Alyona Alyona

Реперка alyona alyona, яка брала участь у зйомці реклами Red Bull та дрифті на Софійській площі у центрі Києва, отримала повістку про виклик на допит.

Фото документа вона оприлюднила у своєму Instagram.

Як видно на знімку, співачку допитуватимуть як свідка у кримінальному провадженні.

Alyona alyona, окрім трьох смайликів, ніяк не прокоментувала отримання повістки.