Фінансували провокації до Дня Незалежності: у Києві викрили підпільні криптообмінники

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У Києві співробітники Служби безпеки України викрили мережу підпільних криптообмінників, які через нелегальні установи проводили до 30 мільйонів гривень на місяць, а частина з цієї суми йшла на фінансування провокацій до Дня Незалежності України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Криптообмінники дозволяли клієнтам проводити анонімні платежі та виводити тіньові гроші, з подальшим переведенням їх у готівку. Їхніми послугами користувалися переважно люди, які отримували кошти із заборонених в Україні російських електронних гаманців «Яндекс.Деньги», Qiwi, Webmoney та інших. Серед клієнтів були організатори масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності та провокатори.

Мережа працювала з початку 2021 року і обслужила понад тисячу клієнтів.

Співробітники СБУ провели пʼять обшуків в офісах в Печерському, Шевченківському та Соломʼянському районах. Вилучено компʼютери, мобільні термінали, печатки та документи, а також валюту на мільйон гривень.

Розпочато кримінальне провадження за статтями про відмивання грошей (ст. 209 КК) і незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та електронними грошима (ст. 200 КК).