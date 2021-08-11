Польща посилила охорону кордону з Білоруссю через потік нелегальних мігрантів

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На тлі зростання числа нелегальних мігрантів Польща вирішила посилити охорону кордону з Білоруссю.

Про це заявив прессекретар уряду країни Петер Мюллер, повідомляє TUT.by.

«Щодо кордону з Білоруссю, то там вдаються до дій, щоб убезпечити його сильніше, ніж раніше, оскільки там зʼявляються тенденції, якщо мова йде про переходи кордону, яких раніше не спостерігалося. У звʼязку з цим фактично було ухвалено рішення посилити кордон з Білоруссю», — сказав Мюллер.

Прессекретар польського премʼєра також заявив, що йому невідомо про те, чи є у Польщі плани з будівництва паркану вздовж кордону. Зазначається, що цього року польські прикордонники затримали 871 мігранта, який незаконно перетнув білорусько-польський кордон. Це у понад сім разів більше, ніж за весь 2020 рік (тоді затримали 122 незаконних мігрантів).