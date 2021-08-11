Звільнення голови Харківської ОДА та тимчасовий очільник «Укрзалізниці». Кабмін ухвалив низку кадрових рішень

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Кабінет міністрів погодив звільнення Айни Тимчук з посади голови Харківської обласної державної адміністрації. Вона була на цій посаді з 27 листопада 2020 року. Також уряд призначив Олександра Камишіна виконувачем обовʼязків голови правління «Укрзалізниці».

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в середу, 11 серпня.

Далі справа за президентом, адже він своїм підписом звільняє голів ОДА.

Тимчук працювала на різних посадах у мерії Дніпра, а також обиралася депутатом Дніпропетровської облради. У 2010—2014 роках була заступницею мера Харкова Геннадія Кернеса. З 2018 року очолювала апарат Дніпропетровської ОДА.

Журналісти звинувачували Тимчук у приховуванні майна через дітей, а її колишнього чоловіка — у реєстрації бізнесу на бабусю. Її ексчоловік Андрій Тимчук очолював департамент захисту навколишнього середовища і природокористування Харківської ОДА.

Окрім цього, уряд призначив Камишіна Олександра виконувачем обов’язків голови правління компанії «Укрзалізниця» (замінив на цій посаді Івана Юрика). До цього він був радником очільника Міністерства інфраструктури Олександра Кубракова. Із січня 2020 року Камишін заснував інвестиційну компанію Fortior Capital, що спеціалізується на інвестиціях в інфраструктуру та аграрну галузь.