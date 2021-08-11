У Німеччині затримали британця за підозрою у шпигунстві на користь російської розвідки
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Німеччині затримали співробітника посольства Великої Британії Девіда С. за підозрою в роботі на російську спецслужбу.
Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури ФРН.
За даними відомства, підозрюваний працював у посольстві Великої Британії в Берліні і був завербований іноземною розвідкою приблизно у листопаді 2020 року. Прокуратура стверджує, що як мінімум один раз він передав документи, отримані під час своєї професійної діяльності, представнику російської спецслужби.
За це підозрюваний отримав винагороду готівкою. Отримана сума вигоди поки невідома.
Затримання підозрюваного в шпигунстві стало результатом спільного розслідування Німеччини і Великої Британії. За місцем проживання і роботи Девіда С. проведені обшуки. 11 серпня суд обере запобіжний захід для підозрюваного.
Інформацію про затримання громадянина Великої Британії підтвердили в Скотланд-Ярді. За даними відомства, затриманому 57 років.
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