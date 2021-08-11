У лікарні помер поранений на Донбасі військовий

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Степанов Анатолій / УНІАН

У шпиталі помер поранений під час обстрілу 10 серпня на Донбасі боєць Збройних сил.

Про це пише пресцентр ООС.

«Унаслідок ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Один поранений помер у шпиталі. Два інші воїни перебувають у медичному закладі, їхній стан — задовільний», — йдеться в повідомленні.

Загалом за минулу добу на Донбасі зафіксували 16 випадків порушення перемир’я бойовиками. Вони використовували артилерійські системи, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю для обстрілу українських позицій.

«На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь», — підкреслили в ООС.