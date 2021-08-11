У лікарні помер поранений на Донбасі військовий
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Степанов Анатолій / УНІАН
У шпиталі помер поранений під час обстрілу 10 серпня на Донбасі боєць Збройних сил.
Про це пише пресцентр ООС.
«Унаслідок ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Один поранений помер у шпиталі. Два інші воїни перебувають у медичному закладі, їхній стан — задовільний», — йдеться в повідомленні.
Загалом за минулу добу на Донбасі зафіксували 16 випадків порушення перемир’я бойовиками. Вони використовували артилерійські системи, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю для обстрілу українських позицій.
«На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь», — підкреслили в ООС.
- Понад рік тому, 27 липня 2020 року, на Донбасі почалося чергове перемирʼя. За цей час загинули 45 українських військових, 163 дістали поранень. Окрім цього, бойовики 1 995 разів обстрілювали Збройні сили України. Українська делегація у ТКГ наголошує, що це майже втричі менше обстрілів, ніж у період з липня 2019 до липня 2020 року: тоді було 88 загиблих, 494 поранених і 4 257 обстрілів.
- 27 липня 2021 року президент звільнив Руслана Хомчака з посади головнокомандувача Збройних сил України (він обіймав цю посаду понад два роки — з 21 травня 2019 року). На його місце призначили командувача оперативного командування «Північ» Валерія Залужного.