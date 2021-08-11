В больнице умер раненый на Донбассе военный

В госпитале умер раненый при обстреле 10 августа на Донбассе боец Вооруженных сил.
Об этом пишет пресс-центр ООС.
«В результате вражеских обстрелов трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один раненый скончался в госпитале. Два других воина находятся в медицинском учреждении, их состояние — удовлетворительное», — говорится в сообщении.
Всего за минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 16 случаев нарушения перемирия боевиками. Они использовали артиллерийские системы, минометы, гранатометы и стрелковое оружие для обстрела украинских позиций.
«В ответ на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь», — подчеркнули в ООС.
- Более года назад, 27 июля 2020 года, на Донбассе началось очередное перемирие. За это время погибли 45 украинских военных, 163 получили ранения. Кроме этого, боевики 1 995 раз обстреливали Вооруженные силы Украины. Украинская делегация в ТКГ отмечает, что это почти втрое меньше обстрелов, чем в период с июля 2019 до июля 2020 года: тогда было 88 погибших, 494 раненых и 4 257 обстрелов.
- 27 июля 2021 года президент уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (он занимал эту должность более двух лет — с 21 мая 2019 года). На его место назначили командующего оперативнім командованием «Север» Валерия Залужного.