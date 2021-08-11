В больнице умер раненый на Донбассе военный

В госпитале умер раненый при обстреле 10 августа на Донбассе боец Вооруженных сил.

Об этом пишет пресс-центр ООС.

«В результате вражеских обстрелов трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один раненый скончался в госпитале. Два других воина находятся в медицинском учреждении, их состояние — удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 16 случаев нарушения перемирия боевиками. Они использовали артиллерийские системы, минометы, гранатометы и стрелковое оружие для обстрела украинских позиций.

«В ответ на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь», — подчеркнули в ООС.